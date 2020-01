Serata da mille e una notte a Villa Brasini, nel cuore di Roma Nord, per festeggiare i 40 anni del pr Antonello Lauretti. A festeggiare il viveur capitolino, volto della movida e anche della tv, sono accorsi in tantissimi, ad iniziare da Raffaella Fico. La showgirl partenopea è arrivata dalla Campania solo per spegnere le candeline insieme a Lauretti: i due si conoscono da tantissimo tempo, ma per anni non sono riusciti a vedersi. Per Antonello è stata la sorpresa più bella.

Poi c’erano altre bellissime della tv: Antonella Mosetti, che ha seguito alla lettera il dress code in stile ’50 sfumature di grigio’. Ma anche Alessia Fabiani, che negli ultimi anni ha preferito rimanere lontano dal piccolo schermo per dedicarsi al teatro, e Laura Cremaschi, biondissimo volto di ‘Avanti un Altro’.

Fotografatissime due coppie familiari ai telespettatori di ‘Uomini e Donne’: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che per una sera hanno lasciato a casa il figlio Domenico per dedicarsi alla mondanità, e Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, che hanno da poco concluso la loro esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi.

A metà serata sono arrivati da Milano anche Giacomo Urtis, da anni tra i migliori amici di Lauretti e reduce da un nuovo intervento di chirurgia estetica che gli ha ulteriormente modificato la forma del viso e del corpo, e Soleil Stasi, ex dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratellino di Belen.

C’erano infine anche la modella Silvia Martinelli e Silvia Tirado, ex di Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco. I due sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’, dove sono ‘scoppiati’.

Al momento della torta Antonello ha voluto ringraziare gli organizzatori dell’evento Givanni Santopaolo e Francesca Neri, ma anche Giusy Lo Conte, che si è occupata delle coreografie (durante la serata c’è stata una emozionante performance di alcuni ballerini professionisti). Molto apprezzati poi il buffet siciliano di Katané e le centinaia di rose rosse di LuxuryRoses Roma. Incredibile la gigantesca torta creata dal mastro pasticciere Gianluca Cifala.

Scritto da: la Redazione il 22/1/2020.