A via di Ripetta il lancio di GLM for Kids richiama tanti personaggi televisivi accompagnati dalle figlie

Protagonista assoluto della giornata il denim reinterpretato in chiave creativa e super fashion

Pomeriggio all’insegna della moda, del divertimento e del mondo “Mini-Me” nel cuore di Roma. A catalizzare l’attenzione di tutti è stata soprattutto Eleonora Daniele, volto amatissimo di Rai1 e padrona di casa ogni mattina con Storie Italiane, che si è concessa una parentesi glamour tra shopping e coccole dedicate alla sua adorata Carlotta, la figlia di 6 anni avuta dal marito Giulio Tassoni. Ma ad arricchire la parata di vip alla boutique più glamour della Capitale sono arrivate anche Alessia Fabiani, Fanny Cadeo e molte altre

Eleonora Daniele, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo e… Parata di vip alla boutique più glamour della Capitale

La conduttrice 49enne è stata tra le ospiti più attese del lancio di GLM for Kids, la nuova collezione di jeans personalizzabili presentata nella raffinata boutique Glamour di via di Ripetta, a due passi da Piazza del Popolo. Elegantissima in bianco, con scarpe basse e sorriso luminoso, Eleonora ha conquistato tutti scegliendo per la sua bambina un modello esclusivo impreziosito da fiocchetti rosa e dal nome ricamato in cristalli.

A via di Ripetta il lancio di GLM for Kids richiama tanti personaggi televisivi accompagnati dalle figlie, oltre alla conduttrice 49enne di Rai1, anche il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, la Fabiani e Francesca Pappalardo

L’evento, ideato dalla stilista Antonia De Magistris insieme all’imprenditrice Federica Pannunzi, ha trasformato il celebre indirizzo romano in un piccolo universo incantato dedicato a mamme e figlie. Tra pop-corn appena fatti, palloncini colorati, postazioni beauty, tatuaggi temporanei e brindisi tra amiche, il pomeriggio si è trasformato in una vera festa mondana.

La showgirl ha scelto un look super rock

Tra le prime ad arrivare anche Fanny Cadeo, 55 anni, splendida come sempre, accompagnata dalla figlia Carol, 12 anni, giovane promessa della musica già apprezzata dal pubblico di The Voice Kids. Mamma e figlia hanno subito catturato l’attenzione degli ospiti, incarnando perfettamente lo spirito della collezione.

Alessia ha portato con sé la figlia keira, 13 anni, Francesca Pappalardo la figlia Stella

Non è passata inosservata neppure Alessia Fabiani, 49 anni, arrivata con la figlia Kyra, 13 anni, gemella di Kim, assente. La giovane, con lunghissimi capelli scuri e gambe da modella, ha attirato sguardi e complimenti scegliendo alcuni capi perfetti per l’estate, mentre la showgirl si è divertita a condividere momenti dell’evento con amici e follower.

Presenti Antoniette De Magistris e Federica Pannunzi

Nel parterre delle invitate anche Francesca Pappalardo con la figlia Stella, le influencer Fabrizia Spinelli e Sabrina Ferrara, che hanno documentato ogni dettaglio della giornata sui social tra selfie, Stories e scatti ricordo. A dare un tocco aristocratico all’appuntamento ci ha pensato il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, 59 anni, fresco papà della piccola Atena Elettra, arrivato insieme al marchese Fulvio Rocco de Marinis. Il principe ha curiosato tra le proposte della collezione alla ricerca di qualche idea speciale da portare alla moglie Vittoria, rimasta a casa con la neonata.

La lookmaker e titolare dei centri romani “Like a Star” 43enne ha optato per un mini abito a pois

Gran finale con la presenza della coppia di scrittori Gaia Zucchi e Niky Marcelli, elegantissimi in abiti da sera dopo un precedente impegno di gala, che hanno aggiunto ulteriore fascino a un evento già ricco di volti noti. Protagonista assoluto della giornata il denim reinterpretato in chiave creativa. Jeans Levi’s trasformati in pezzi unici grazie a patchwork, ricami, perline e dettagli personalizzati, pensati per permettere a mamme e figli di coordinare il proprio look seguendo la sempre più amata filosofia “Mini-Me”. Una tendenza che piace alle star, conquista i social e strizza l’occhio alla sostenibilità.