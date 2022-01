Parla l’ex fidanzata di Calissano: 'Non si è suicidato, ma forse…’

Fabiola Palese non ci sta a far passare il messaggio che Paolo Calissano si è suicidato. Sì, è vero, l’attore stava male, soffriva a quanto pare di una forte depressione, ma non si è tolto la vita di sua volontà. La donna, sua ex compagna e tra l’altro cugina della showgirl Stefania Orlando, ha raccontato a ‘Il Messaggero’ che probabilmente Paolo, deceduto a poche ore da Capodanno all’età di 54 anni, ha fatto qualche pasticcio con le dosi dei farmaci.

“Paolo non si è suicidato. Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. Aspettava un’altra chance. Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle, ma lui voleva un’occasione di riscatto che nessuno gli ha concesso. Era depresso. La serratura non aveva le mandate inserite. In quella casa entravamo solo io e il domestico, ma lo verificheranno le indagini. Lui ormai non usciva quasi più, si era lasciato andare e forse era tornato a prendere le benzodiazepine in dosi massicce per dormire”, ha dichiarato al quotidiano romano Fabiola.

“Paolo ne ha vissute tante e si è sempre rialzato. In queste ultime settimane era andato molto giù e le feste di Natale lo angosciavano amplificando la sua solitudine. Io penso che abbia fatto qualche pasticcio con i medicinali, un bombardamento di psicofarmaci, ma non per togliersi la vita”, ha poi aggiunto.

