Francesca Pascale e Paola Turci sono una coppia? Il gossip impazza da qualche giorno, da quando le due sono state paparazzate insieme in barca nel Cilento. Nelle foto dei reporter di cronaca rosa appaiono molto intime e secondo qualcuno tra loro ci sarebbe più che un’amicizia. Ora sulla vicenda ha voluto dire la sua anche una persona che le conosce bene entrambe. Di chi si tratta? Di Federico Fashion Style, hairstylist dei vip. E si sa che il parrucchiere oltre che mettere a posti la chioma, spesso si trasforma in un vero e proprio confidente. A ‘Il Messaggero’ commentando il caso mediatico più discusso dell’ultima settimana, il 30enne originario di Anzio ha detto: “Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”.

Poi Federico Lauri, questo il suo vero nome, proprietario di tre saloni di bellezza (uno ad Anzio, sua città natale, uno a Roma e uno a Milano) ha parlato anche del rapporto che ha lui con la 35enne ex compagna di Silvio Berlusconi e con la cantante 55enne. Quando gli è stato chiesto se la Pascale sia una cliente “capricciosa” ha replicato: “No, è una bellissima persona, una ragazza semplice”.

Poi ha ricordato quando a Sanremo del 2018 aiutò la Turci a superare una sorta di fobia che aveva, ovvero quella di mostrare la parte del viso in cui si trova una evidente cicatrice causata da un incidente stradale avuto ormai moltissimo tempo fa. “Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”, ha concluso Lauri.

Scritto da: la Redazione il 7/8/2020.