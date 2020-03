Pasquale Laricchia presenta la figlia in tv: con l'ex gieffino anche la compagna Loredana

Pasquale Laricchia presenta per la prima volta la figlia in tv. A Domenica Live, da Barbara D’Urso, c’è anche la compagna dell’ex gieffino, pure ex del GF Vip, Loredana. La bambina, Stefania, è venuta al mondo 18 mesi fa.

Il pugliese prima replica alle accuse di violenze che gli ha rivolto la sua ex Victoria Pennington: sottolinea che quelle dell’americana sono solo bugie, si impegna a potare le prove di ciò che afferma. Poi arriva la presentazione della figlia in tv. Carmelita fa entrare in studio la compagna del 47enne barese e la pargoletta.

“E’ la cosa più importante della mia vita, è la mia famiglia, Loredana, Stefania, e quindi mi commuovo solo quando la vedo, la guardo, l’abbraccio, sono le cose importanti della vita”, sottolinea Pasquale Laricchia emozionato.

“Stiamo insieme dal 2007, sono tredici anni - racconta Loredana - stiamo insieme da tanto tempo. Non voglio fare polemiche, voglio portare la mia testimonianza, penso che una persona che sta con un uomo da tredici anni possa essere la prova, posso dire solo cose belle di Pasquale. Ci siamo conosciuti in un momento particolare della mia vita, mio padre non stava bene”.

La D’Urso gioca con la bimba e la riempie di complimenti. Pasquale ha voluto mantenere segreta la nascita della figlia per proteggerla dai gossip, ora però la presenta in tv. Insieme alla mamma fa capire che per averla i due hanno lavorano un po’. “L’abbiamo desiderata tantissimo”, rivela all’unisono la coppia. Entrambi poi guardano con occhi sognanti una clip che descrive la vita in casa insieme alla piccola, ora il perno delle loro esistenze.

