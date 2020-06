Patrick Ray Pugliese pensa di essere tradito dalla compagna: ecco come reagisce

Patrick Ray Pugliese è l’ennesima vittima di Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis gli fanno credere di essere stato tradito dalla compagna. Sara Nanna è loro complice e ce la mette tutta per far cadere nel tranello il suo amato biondino, ex concorrente del GF e dell’ultimo GF Vip.

All’inizio Patrick la prende senza troppe preoccupazioni, ma via, via lo scherzo diventa sempre più pesante e così si infuria. Sara viene corteggiata fortemente da un misterioso ammiratore, un ciclista che l’ha vista dalla finestra mentre lei era a pranzo proprio con il compagno. A casa iniziano ad arrivare fiori, poi numerosi regali.

Sara riceve un libro, un disco e poi persino un sex toy. L’ultimo dono crea qualche scompenso a Patrick che parla con la compagna che lui amorevolmente chiama ‘Pupazzetta’. “Questa è una mancanza di rispetto, è uno stro*zo! Lo sa tutta Italia che siamo fidanzati!”, sbotta. E continua: “Un caz*o di vibratore non è un gesto galante… Non porta rispetto nemmeno a me così. Le rose ok, ma questo no”.

Patrick è piuttosto alterato. “Se lo vuoi tenere te ne vai via da qui”, dice alla ragazza. Ma lo scherzo non è finito. La sua Pupazzetta comincia a ricevere messaggi sul suo cellulare. Pugliese è perplesso, si chiede come è possibile che l’ammiratore abbia il numero di Sara. Le chiede più volte: “Mi hai tradito?”. La Nanna nega. Patrick replica all’sms e invita il corteggiatore a casa sua per prendere un caffè insieme. Ci vuole vedere chiaro.

Le corna fanno male. Patrick il giorno dopo rientrando dal suo giro nota fuori casa una bicicletta sospetta. Capisce che deve entrare a confrontarsi con l’uomo che tenta la sua Sara, ma quando lo fa dal bagno arrivano rumori inequivocabili. Capisce che dentro c’è la sua compagna con il corteggiatore.

“Vieni fuori dal bagno!”, dice minacciandoli con una canna dell’acqua. La donna esce seguita dal suo presunto spasimante, anzi due… Stefano Corti e Alessandro Onnis svelano la burla e Pugliese tira un lungo sospiro di sollievo.

“Ciao ragazzi, dopo lo scherzo delle Iene ho avuto un gran mal di testa che sono dovuto venire a farmi ricostruire la cervicale”, sottolinea l’ex gieffino in una serie di storie pubblicate su Instagram. Ha pensato di essere stato tradito e nonostante non sia uscito fuori di testa totalmente, non è stato affatto piacevole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2020.