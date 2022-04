Patrizia Bonetti dice addio all'Isola dei Famosi: non può rientrare in gioco, ustionata dovrà curarsi a Milano

Patrizia Bonetti non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi: è ufficiale. La 26enne modella e web influencer dice addio al reality senza mai poter entrare veramente in gara. Non può rientrare in gioco, ustionata, dovrà curarsi a Milano. Ilary Blasi in diretta tv annuncia che è già tornata in Italia: la prova del fuoco contro Roberta Morise le è stata fatale.

Arrivata all’Isola 16 Patrizia Bonetti, due settimane fa, ha dovuto scontrarsi con la Morise: ha accettato di gareggiare affrontando la prova del fuoco contro la conduttrice 36enne per conquistare un posto al reality. Pur di vincere le due non si sono arrese e hanno resistito per più di 5 minuti. E’ stato Alvin a dare lo stop della prova, capendo la pericolosità del loro gesto: ha poi eletto la siciliana trionfatrice per un’inezia, Patrizia in un frangente si era leggermente allontanata dal getto da cui proveniva la fiamma.

In effetti la Bonetti e la Morise se la sono veramente vista brutta, ma mentre Roberta, ha riportato bruciature più leggere ed è riuscita a farsi medicare pur restando all’Isola dei Famosi da naufraga in coppia con Blind, l’altra, che avrebbe dovuto andare a Playa Sgamada, non ce l’ha fatta.

Rimasta in Honduras per qualche giorno in infermeria a cercare di risolvere la situazione, ora Patrizia Bonetti è tornata in Italia, dove proseguirà a curare le ustioni che si è procurata. “Si sottoporrà a delle cure”, spiega la Blasi. L’aspetta in studio al più presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/4/2022.