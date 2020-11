Patrizia De Blanck fuori controllo per la nomination: 'Per me sei cancellata'. Se la prende con...

Patrizia De Blanck è fuori controllo dopo la ventesima puntata del GF Vip per la sua nomination. La contessa è furibonda per essere andata al televoto in coppia con Francesco Oppini, è la sua ‘prima volta’ ed esplode. Volano parole grosse nella Casa: se la prende con Giulia Salemi e Adua Del Vesco, ora tornata al suo vero nome, Rosalinda Cannavò.

A nominare la nobile sono state Adua, Giulia e Stefania Orlando, la nobile 80enne rivolge la sua ira sulle prime due e non gli dà tregua.

La De Blanck non riesce a capacitarsi che la Salemi, quasi ultima arrivata al reality, abbia nominato proprio lei. Davanti agli altri inquilini si scaglia contro l’influencer italo-persiana: “La prima che arriva dopo due mesi che io sono qua, mi nomina. Vattene, stai lontana da me. Lontanissima. Dopo due mesi che sto qua dentro, mi nomina lei. Allontanati da me! Per me sei cancellata per sempre. Non voglio neanche sentire come ti chiami! Non voglio neanche sapoere chi sei, vattene! Non parlare con me!”.

Giulia prova a spiegarle che l’ha nominata senza una ragione precisa, ma solo perché spesso irascibile. Patrizia non sente ragioni: “Non me ne frega niente!". Per lei la faccenda si è chiusa nel peggiore dei modi.

Poi rivolge la sua rabbia su Adua che stava prendendo in cucina le scodelline per mettere dentro il gelato. “Io da quelle mani non voglio niente”, urla la De Blanck. L’attrice è costernata ed esclama: “Ti rendi conto che deve essere sempre offensiva!”. La tensione è alle stelle. L’unica che non accusa è la Orlando, seppur le confessi di averla nominata a sua volta. “Non preoccuparti”, le dice, poi va a dormire nella sua camera a uso esclusivo, uno dei privilegi che le ha riservato il GF Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2020.