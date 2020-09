Patrizia De Blanck da giovane: ecco com'era la contessa a 20 anni!

Patrizia De Black fa faville al GF Vip. Esplosiva, vulcanica, senza troppi peli sulla lingua, ha già conquistato tutti ed è sicuramente uno dei famosi più amati della quinta edizione del reality show. Da giovane la ‘contessa del popolo’ era davvero uno splendore: le sue foto a 20 anni la ritraggono sensuale e conturbante, una vera pin-up da perdere la testa.

Patrizia De Blanck è la figlia di Lloys Dario, discendente di nobili veneziani, e di Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore cubano. Da sempre attratta dal mondo dello showbiz, a soli 18 anni ha fatto il suo debutto in tv accanto a Mario Riva nel mitico “Il Musichiere”. Era una graziosissima valletta.

VIDEO

Subito al centro dei riflettori per la sua avvenenza, Patrizia nel 1960 ha sposato il nobile Anthony Leigh Milne. Il matrimonio, però, è finito in un battito di ciglia: la De Blanck ha scoperto che il marito la tradiva con il suo migliore amico. Celebre anche la sua successiva relazione: si è fidanzata con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964.

Nel 1971 Patrizia si è sposata con Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso nel 1999. Dall’uomo ha avuto la sua unica figlia Giada De Blanck. Estroversa, la contessa non ha mai nascosto i suoi flirt con alcuni vippissimi, come Alberto Sordi, Franco Califano, il figlio di Onassis.

Ora al centro della scena al GF Vip, Patrizia De Black ne ha fatta di strada in tv. Nel 2002 ha partecipato al “Chiambretti Night” in onda su Rai 2 condotto da Piero Chiambretti. Nel 2003 iè un ospite fissa a “Domenica In” condotta da Paolo Bonolis. Tre anni dopoha partecipato al reality show “Il ristorante” in onda in prima serata su Rai Uno. Nel 2006 invece ha partecipato al programma radiofonico di Igor Righetti “Il ComuniCattivo” trasmesso su Radio 1 con la rubrica “La classe non è acqua, trasgredire con bon ton“. Nel 2008 è stata concorrente della sesta edizione de L’Isola dei Famosi dove è arrivata fino alla finale, ma non ha vinto. Nel 2011 ha interpretato se stessa, insieme alla figlia, nel cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina“.

Due anni fa è stata ospite alla terza edizione del Grande Fratello Vip: famosissima la sua lite con la Marchesa d’Aragona. Ora è nella Casa, incurante del suo modo di parlare sopra le righe e condito dalle parolacce. Colpita da una dacriocistite, un’infezione del sacco lacrimale, nel 2018, mi mostra con le sue fragilità. La malattia le ha deformato parte del viso, nessuno però può dimenticare quando da giovane, a 20 anni, era un fiore di bellezza e sensualità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2020.