Patrizia De Blanck prende medicine al GF Vip: 'Sono preoccupata'

Patrizia De Blanck prende le medicine al GF Vip. A Stefania Orlando confessa: “Sono preoccupata”. La contessa è costretta a rivelare una sua cosa molto intima dopo uno scontro con Tommaso Zorzi.

Durante il pranzo la De Blanck non ha apprezza le parole dell'influencer che le chiede perentorio di aspettare tutti i coinquilini per iniziare a mangiare: ”No, devo prendere le medicine e devo mangiare", replica stizzita. Poi si alza da tavola e si rifugia nella stanza da letto. Enock va da lei per cercare di convincerla a tornare a tavola. La contessa lo fa ma è infuriata e a Zorzi ribatte: "Non accetto lezioni di galanteria da te". Il 25enne non le lascia l’ultima parola: "Tu puoi dire qualsiasi cosa ma non accetti mai quello che ti consigliano altri".

Patrizia è davvero arrabbiata. Poco dopo lo scontro a Stefania Orlando, andata da lei per far sì che ci sia un chiarimento, spiega: “C’è una motivazione per cui ho detto di no a Tommaso. Io devo prendere le medicine a stomaco pieno dopo pranzo e dopo cena. Ho dei problemi, mi stanno venendo tutte chiazze. Io le so le cose, non mi servono le lezioni di bon ton”.

La showgirl le sottolinea che comprende il suo malumore. “Dato che mi scoccia raccontare i fatti miei ai ragazzi e alle ragazze, che prendo le pasticche perché sto male, perché devo rendere conto a tutti? Però mi saltano i denti, tu capisci bene che sono preoccupata: ho un’infiammazione”, rivela ancora la De Blanck.

Stefania le fa notare come Zorzi non abbia voluto offenderla. “Ma io dovevo prendere le pasticche all’una, erano già le due…”, precisa la contessa. “Non c’è bisogno di spettacolarizzare le cose, poteva prendermi da parte e chiedermi il motivo”, aggiunge ancora, sempre riferendosi alla lite con Tommaso.

Alla fine Patrizia si convince e in salone si chiarisce con l’influencer a cui spiega in modo concitato la motivazione del suo comportamento, ragione che avrebbe preferito rimanesse rigorosamente privata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2020.