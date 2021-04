Patrizia De Blanck si è presentata in televisione senza un dente. La contessa ha partecipato ad ‘Avanti un altro! Pure di sera’, il programma di Canale5 condotto da Paolo Bonolis che ieri, domenica, è andato in onda in prima serata, con un vistoso spazio nero nell’arcata superiore. Il presentatore non ha potuto fare a meno di notare la stranezza e le ha chiesto spiegazioni. “Ma ha perso un dente adesso?”, ha domandato Bonolis alla nobildonna romana. A questo punto la De Blanck ha spiegato che proprio poche ore prima dell’inizio delle registrazioni della trasmissione un morso ad uno snack le ha provocato il danno. “Lascia stare. Addentando un biscotto oggi mi è saltato un dente”, ha fatto sapere. Ma ormai era troppo tardi per porre rimedio alla situazione attraverso le cure del dentista.

Patrizia ha anche sottolineato come non sia saltato un impianto o una capsula. Il dente era proprio suo. “Ma non era una capsula, era un dente vero!”, ha aggiunto.

La contessa ha compiuto 80 anni lo scorso 9 novembre all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ha infatti preso parte all’ultima edizione del reality, dove ha stretto amicizia con molti degli altri inquilini di Cinecittà. Tra tutti, Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Durante la prima edizione serale di ‘Avanti un altro!’ molti dei concorrenti del reality hanno preso parte al gioco.

Scritto da: la Redazione il 12/4/2021.