Patrizia De Blanck si filma mentre fa il vaccino: la reazione

Anche Patrizia De Blanck ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. La contessa, che ha 80 anni, ha voluto essere filmata mentre l’operatore sanitario le inocula il siero nel braccio. A registrare la clip sua figlia Giada, che l’ha accompagnata fin dentro il centro vaccinale. L’ex gieffina ha voluto sottolineare come l’operazione sia stata assolutamente indolore e come le sue paure siano svanite in un istante subito dopo aver ricevuto l’antidoto.

Accanto ad una foto postata su Instagram ha scritto: “Miei cari contessini ho fatto la prima dose del vaccino Moderna! Sto bene, non ho sentito veramente nulla, è tutto ben organizzato ed è andato tutto benissimo grazie a mia figlia Giada e al personale medico”.

“Inizialmente ero un po’ preoccupata, ma penso come tutti o quasi, poi ho capito che era la scelta più giusta da fare per combattere questo nemico invisibile, quindi è davvero importante farlo! Un bacio grande”, ha poi aggiunto.

Nel frattempo la campagna vaccinale sta prendendo quota anche in Italia. Sono state superate le 300mila dosi quotidiane di sieri somministrati. Il governo ha sottolineato come sia fondamentale mettere in sicurezza innanzitutto la popolazione più anziana, visto che sono proprio le fasce di età più alte a finire in gran numero in ospedale e in terapia intensiva. Riducendo la pressione sul sistema sanitario sarà così finalmente possibile allentare le misure di sicurezza e tornare ad una vita normale.

Scritto da: la Redazione il 13/4/2021.