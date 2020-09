Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, scontro al GF Vip: partono parolacce

Patrizia De Blanck si è piuttosto alterata durante la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. La contessa se l’è presa con Tommaso Zorzi, reo di averla definita “nobile decaduta” in un’intervista rilasciata prima di entrare nella Casa di Cinecittà. Parlando con ‘Chi’ aveva detto: “Patrizia De Blanck è un po’ un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”. Parole che non sono affatto piaciute alla nobildonna romana, che entrando nell’appartamento più spiato d’Italia si è rifiutata di salutare il giovane milanese.

“A te non ti saluto. Hai detto delle cose in un’intervista sul giornale di Alfonso, hai detto che sono una nobile decaduta. Al massimo caduta, sì, perché sono mezza rotta. Ma decaduta no, non mi pare che io sia tanto decaduta”, ha affermato visibilmente alterata la De Blanck. Poi ha chiosato con una parolaccia: “Stro**o!”. In studio risate a crepapelle di Signorini e degli opinionisti.

VIDEO

Più avanti durante la serata Patrizia, 75 anni, ha deciso anche di fare il nome di Zorzi, 25, per la sua prima nomination. “Visto che lui ha sparlato di me io lo nomino. L’ho perdonato, ma lo nomino. Ha cominciato lui”, ha spiegato dopo aver comunicato la scelta.

Scritto da: la Redazione il 15/9/2020.