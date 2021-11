Patrizia Pellegrino mostra la cicatrice del tumore al GF Vip: 'Mi hanno tolto un rene, sono tutta sgarrata’

Patrizia Pellegrino mostra la cicatrice del tumore al GF Vip. Mentre è in stanza nella Casa, la fa vedere a Miriana Trevisan, Clarissa Selassiè e Sophie Codegoni. La showgirl 59enne rivela: “Mi hanno tolto un rene, sono tutta sgarrata”.

Nel corso della sua vita la bionda ha dovuto affrontare diversi drammi: due matrimoni falliti, la perdita di un figlio a pochi giorni dalla sua nascita. Questo è l’ultimo, Patrizia lo racconta con il sorriso, perché rimane positiva, non lascia che gli eventi la abbattano.

La Pellegrino scopre il fianco, di spalle alla telecamera e fa vedere la cicatrice: “L’ultimo il tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Sono tutta sgarrata, volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici”, sottolinea. “Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe”, commenta Miriana. “Sì, sono un’eroina”, le fa eco Patrizia.

La showgirl aveva raccontato del tumore al rene a Domenica Live a marzo 2021. “I primi di febbraio ho avuto la pipì con del sangue, mi sono spaventata molto ed ho fatto subito dei controlli. Il ginecologo mi ha detto che era tutto ok e mi sono spaventata ancora di più. Ho fatto una ecografia e quando ha visto il mio rene sinistro il medico si è preoccupato. Dopo la tac è stato confermato il tumore che non era benigno perché aveva una brutta forma. Ho avuto la sensazione di essere sprovvista di forza per affrontare il problema. Dopo tre giorni ero in sala operatoria e l’11 di febbraio mi hanno rimandato a casa dopo aver tolto un rene”, aveva detto a Barbara D’Urso.

Solare, la napoletana, però, non riesce a trattenersi quando ricorda il figlio perso con Manila Nazzaro, pure lei distrutta per l’aborto a inizio dello scorso anno. Patrizia Pellegrino crolla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2021.