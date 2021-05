Patrizia Pellegrino, appello a Signorini per far conoscere la figlia disabile: 'Facci partecipare al GF Vip'

Patrizia Pellegrino, dopo aver raccontato della malattia di Arianna in tv, ora torna a parlare della figlia disabile. La showgirl 58enne sulle pagine di Nuovo fa un appello ad Alfonso Signorini: “Facci partecipare al GF Vip”.

La bionda napoletana ha un rapporto straordinario con la figlia: “Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”.

Patrizia vorrebbe entrare nella Casa con lei proprio per dare un importante messaggio a chi, come loro, vive una situazione diversa. “Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due - sottolinea la Pellegrino - Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.

Patrizia Pellegrino ha parlato per la prima volta della patologia della figlia recentemente a Domenica Live, ospite con Arianna di Barbara D'Urso. "Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso - ha spiegato - A sei mesi, nell’ecografia scoprono che aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato”. La ragazza, però, ha sorpreso tutti.

“Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà. Fa pochi passi, ma è molto autonoma, è la mia gioia più grande, intelligente, furba e sexy. Se lei è costante nella fisioterapia, migliorerà. Potrà essere sempre di più autonoma”, ha rivelato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.