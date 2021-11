Patrizia Pellegrino entra al GF Vip e scatena il panico: prima si scontra con Alex e Soleil, poi con Manila...

Patrizia Pellegrino entra al GF Vip e scatena subito il panico. La showgirl 59enne con la sua clip iniziale di presentazione fa infuriare Belli e la Sorgè. Subito dopo discute con Alex e Soleil, ma non finisce qui, si scontra anche con Manila Nazzaro per la spesa della Casa. La convivenza si annuncia difficile per la bionda.

“Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito”, sottolinea nel breve video in onda prima che varchi la porta rossa la Pellegrino. Le sue dichiarazioni lasciano a bocca aperta l’attore 38enne e l’influencer 27enne.

Alex e Soleil non riescono a dimenticare le parole di Patrizia, così, quando lei arriva in salone subito le rinfacciano tutto. Profondamente offesi, nella notte tornano sull’argomento. La Sorgè senza peli sulla lingua le dice: “Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera”.

Patrizia, però, nega. “No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo. Qui dentro magari mi ha dato un impressione diversa dal fuori ma non ho detto niente di particolare”.

La sua è una partenza col piede sbagliato. La Pellegrino discute pure con Manila. Vuole mangiare pesce due o tre volte la settimana, l’ex Miss Italia, però, la blocca: “Noi qui non mangiamo pesce. Ok, sì costa come la carne ma non lo prendiamo mai, non è buono quello che arriva. Ci abbiamo già provato e non lo prenderemo”. La bionda poi paragona pure Soleil, molto categorica nei suoi giudizi, addirittura a Hitler. A Lulù Selassiè invece dice che gli psicologi servono a poco: “Devi cercare te stessa, molto spesso uno pensa di dover andare dalla psicologa, non serve, serve un’amica una persona sincera”. Le sue affermazioni faranno sicuramente discutere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2021.