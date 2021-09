Pechino Express 2022: le coppie ufficiali! Ci sono Rita Rusic, Victoria Cabello e…

A sorpresa nella tarda mattinata di domenica 26 settembre sul profilo Instagram di ‘Pechino Express’ sono state annunciate le 10 coppie ufficiali della nuova edizione del reality, la prima su Sky (fino al 2020 lo show è sempre andato in onda su Rai2). A farlo è stato Costantino Della Gherardesca.

Le coppie sono: gli Atletici, Padre e Figlio, gli Scienziati, i Fidanzatini, le TikToker, i Pazzeschi, gli Sciacalli, ItaliaBrasile, gli Indipendenti e Mamma e Figlia. Tutti sono presenti in una foto di gruppo condivisa sul social.

Ecco da chi è formata ogni coppia:

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio - “I Fidanzatini”

Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista Ferrara - “Padre e Figlio”

Victoria Cabello e Paride Vitale - “I Pazzeschi”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni - “Mamma e Figlia”

Bugo e Cristian Dondi - “Gli Indipendenti”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti - “Le TikToker”

Nikita Pelizon e Helena Prestes - “Italia-Brasile”

Barbascura X e Andrea Boscherini - “Gli Scienziati”

Fru e Aurora Leone - “Gli Sciacalli”

In una clip Costantino, 44 anni, spiega: “Amiche e amici di Sky, sono io il vostro Costantino Della Gehrardesca. Sono pronto per partire per una grande avventura, in arrivo su Sky molto presto. Vi do appuntamento con la nuova edizione di Pechino Express. Vi aspetto numerosi, sarà favoloso”.

Lo show sarà messo in onda nella prima metà del 2022, mancano quindi ancora alcuni mesi. I Paesi che saranno attraversati dalle coppie sono in Medio Oriente (per la prima volta). Lungo la rotta dei sultani toccheranno Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. L’attesa dei fan del programma è davvero altissima.

Scritto da: la Redazione il 26/9/2021.