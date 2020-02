C’è una nuova coppia a ‘Pechino Express’. Si tratta di due concorrenti che erano già in gara, ma che per diverse ragioni avrebbe dovuto lasciare il reality alla fine della seconda tappa. Vera Gemma infatti ha visto la sua compagna Asia Argento farsi male ed essere costretta a ritirarsi. Dall’altra parte Gennaro Lillio è invece stato eliminato insieme al compagno Luciano Punzo. La produzione ha però deciso di dare a Gemma la possibilità di andare avanti, scegliendosi come compagno proprio uno dei due perdenti della tappa. Lei ha acconsentito e ha scelto l’ex gieffino.

Così dalle ceneri de ‘Le Figlie d’Arte’ e de ‘I Guaglioni’ è nata una nuova coppia: ‘I Sopravvissuti’. La 49enne e il 28enne sembrano aver subito trovato una certa sintonia. E la stessa Argento ha dato il suo “benestare”. “Io vi vedo perfetti, vi assomigliate anche un po’. Penso che le vostre energie insieme possano andare avanti, vi do la mia benedizione”, ha fatto sapere la figlia di Dario Argento. “Mio padre Giuliano Gemma ha avuto due figlie femmine, ma avrebbe sempre voluto un anche un maschio. Tu per me rappresenti il fratello che non ho mai avuto”, ha poi aggiunto la stessa Vera rivolgendosi proprio a Lillio.

Gennaro, concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ noto anche per la sua storia con Francesca De André, non è riuscito a trattenere la commozione, sia per l’addio al compagno Luciano sia per la possibilità che gli è stata data di proseguire nel gioco. “Grazie mille per l’opportunità che mi hai dato, le opportunità non vanno sprecate, anche se mi dispiace per Luciano”, ha detto il modello 28enne alla sua nuova compagna d’avventura.

