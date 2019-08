Il 2019 non avrà la sua edizione di ‘Pechino Express’. L’ottava edizione del reality di Raidue si farà, come annunciato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti dalla Rai, ma sembra che la messa in onda sia slittata a febbraio del prossimo anno. TvBlog ha pubblicato alcune indiscrezioni sulla data di partenza dello show, che sarà condotto sempre da Costantino Della Gherardesca, e anche sul percorso che dovrebbero affrontare i concorrenti a novembre, il periodo in cui probabilmente sarà registrato il programma.

Partiamo con la data: la prima puntata dovrebbe andare in onda martedì 11 febbraio 2020, pochi giorni dopo la fine della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo essere approdato in Africa nel 2018, l’ottava edizione dell’amatissimo reality dovrebbe ora tornare alle sue radici, in Asia. I concorrenti probabilmente si sfideranno in due paesi già visitati nelle scorse edizioni, ovvero Thailandia e Cina, per arrivare poi per la prima volta in Corea del Sud, a Seoul.

Sono iniziati a circolare anche i primi nomi dei papabili concorrenti. In molti danno per certa la presenza di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista non volerebbe però in Oriente con la sorella di Belen, ma con suo cugino Moreno, a cui è molto legato. “Io a Pechino? Questo potrebbe essere uno dei futuri progetti”, ha fatto sapere recentemente Ignazio. Altri nomi circolati in questi giorni sono quelli di Giucas Casella, che partirebbe insieme alla compagna Valeria, e, udite udite, di Sara Tommasi, che oggi avrebbe ritrovato un discreto equilibrio psicologico.

