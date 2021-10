Pierpaolo Pretelli in lacrime a Domenica In: ecco cos'è successo

Piepaolo Pretelli non nasconde le lacrime di commozione a Domenica In. L’ex velino 31enne piange dopo aver visto un video di Giulia Salemi, la fidanzata conosciuta al Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione del reality show, dove entrambi erano concorrenti. Crolla davanti a Mara Venier e confida: “La amo, voglio un figlio da lei”.

Pretelli, ora concorrente a Tale e Quale Show, per molti uno dei possibili vincitori della trasmissione di Carlo Conti, in onda su Rai Uno, si emoziona. L’influencer e modella italo persiana 28enne lo ha conquistato totalmente. La sua lettera d’amore, inviata nel programma di Mara, lo emoziona fortemente.

“La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei”, sottolinea Pierpaolo.

“Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”, aggiunge.

La Venier gli domanda se voglia un figlio, il secondo: è già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero il 18 luglio 2017. Pierpaolo Pretelli non si nasconde e risponde di sì: “Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare?”.

Molti sussurrano che Pretelli chiederà a Giulia di sposarlo proprio a Tale e Quale, nell’ultima puntata dello show. Pier non dice nulla a riguardo. Una volta tornato a casa ringrazia la ‘zia’ Mara per la sua domenica fatta “di emozioni, leggerezza e tanta complicità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.