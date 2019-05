Pierfrancesco Favino, 49 anni, ha calcato il red carpet del Festival di Cannes 2019 insieme alla compagna e collega Anna Ferzetti, 37. L'attore per l'occasione ha indossato un elegante smoking nero. In scuro pure la dolce metà che sul tappeto rosso ha sfoggiato un abito con un suggestivo disegno sul davanti.

Pierfrancesco Favino è il protagonista de "Il traditore", film diretto da Marco Bellocchio, presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 (nelle sale dal 23 maggio), in cui veste i panni di Tommaso Buscetta, ruolo per cui ha dovuto prendere ben nove chili. Dopo la proiezione l'attore ha ricevuto una standing ovation: ben 13 minuti di applausi. Il film e la sua interpretazione sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico francese. Pierfrancesco, emozionatissimo, si è anche commosso e a sostenerlo in un momento così importante della sua carriera c'era, naturalmente, Anna Ferzetti, al suo fianco ormai da 16 anni e mamma delle sue due figlie, Greta, 12, e Lea, 15.

La prima volta di Pierfrancesco Favino al Festival di Cannes con un film in concorso non poteva andare meglio. L'attore italiano è stato acclamato dal pubblico. Per lui si è trattato di un vero e proprio trionfo.