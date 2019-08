Pierluigi Diaco nell'intimità di una stanza di albergo ha aperto il suo cuore a Paola Perego durante "Non Disturbare" in onda il martedì in seconda serata su Raiuno. Il giornalista 42enne desidera avere un figlio insieme al marito Alessio Orsingher e spera che un giorno per loro si possano aprire le porte dell'adozione.

Parlando del suo cagnolino, il bassotto Ugo, il conduttore di "Io e Te" ha dichiarato: "Rappresenta il sentimento e l'amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico". E alla domanda su come mai l'amico a quattro zampe rappresenta la loro unione, Pierlugi ha risposto "Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l'adozione, a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino, credo anche ad Alessio. Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile ma avere un altro essere vivente dentro casa ti da la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro".

Diaco ha anche raccontato di aver perso il papà quando aveva appena 5 anni. Nel corso della sua vita ha affrontato un periodo molto difficile, superato grazie all'analisi: "Sono andato in analisi perché in una fase della mia vita, tra i 23 e i 30 anni, il mio stie di vita non assomigliava molto alla mia età perché ho cominciato a lavorare molto presto - ha spiegato - Ho iniziato a fare la radio che avevo 15-16 anni e non ho più smesso. La fatica è stata mettere insieme la mia età con le mie responsabilità".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 7/8/2019.