Pierluigi Diaco adora Vasco Rossi, anzi lo considera un vero e proprio ‘mito’, eppure non solo non lo ha mai intervistato, ma non ha neanche mai provato a chiedergli di venire ospite in qualche sua trasmissione. C’è un motivo. Il 42enne ha timore che il rocker possa dirgli di no e questo lo farebbe rimanere troppo male. Per cui non lo ha mai contattato. “È un mito, ma è l'unico cui non ho mai chiesto nulla perché ci rimarrei troppo male se mi dicesse di no. Se venisse, gli chiederei del suo presente, non del suo passato”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’.

Durante la sua carriera in tv, Diaco ha incontrato tantissimi personaggi noti e interagito con loro. Ha però un rimpianto. “Una volta a Chiambretti C' è sono stato molto poco dolce con Mino Reitano (scomparso nel 2009, ndr). Poi mi sono accorto che non meritava la mia supponenza”, ha fatto sapere.

Padrone di casa di ‘Io e te di notte’, in seconda serata su Raiuno, Pierluigi si trova benissimo con la sua squadra di lavoro e in particolare con Sandra Milo e Valeria Graci, che lo affiancano nella conduzione. “Sandra Milo a 86 anni ha ancora una disinvoltura pazzesca. Sono felicissimo di lei e anche di Valeria. Sa, io non amo particolarmente i comici e cercavo una ragazza che avesse una spiccata chiave comica ma che fosse naturale e spontanea. Valeria è proprio così”, ha detto.

Il suo programma sull’ammiraglia Rai è stato confermato per il prossimo anno e potrebbe presto tornare ad occupare anche altri orari del palinsesto. “Adesso chiudiamo questa fase con le interviste a Bianca Berlinguer, a Vittorio Feltri, a Paola Barale e a Paolo Bonolis. E poi posso dire che siamo stati confermati anche per un nuovo ciclo di ‘Io e te’ di cinque puntate, sempre dopo Alberto Angela. Dal 4 gennaio fino al primo febbraio. Poi c' è Sanremo”, ha concluso Diaco.

Scritto da: la Redazione il 8/11/2019.