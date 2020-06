Pierluigi Diaco torna in tv e racconta la sua quarantena: 'Ho cucinato con mio marito, ma lui è più bravo di me'

Pierluigi Diaco è tornato in tv con la nuova edizione di “Io e te” su Rai Uno. E’ felice, orgoglioso della sua televisione garbata e civile. A Oggi racconta la sua quarantena: “Ho cucinato con mio marito, ma lui è più bravo di me”.

Pierluigi Diaco si è dato da fare durante il lungo lockdown, anche come giardiniere: “Ho piantato un melograno, un ulivo, la lavanda e una pianta di fragole”. Ma è tra i fornelli che ha trovato maggiore soddisfazione: “Ho imparato a fare i risotti e la pizza. Anche se mio marito Alessio è più bravo di me, io non so stendere la pasta”.

Realizzato grazie alla sua trasmissione, sereno in famiglia, anche per merito del suo bassotto, Ugo, il 42enne è riuscito a superare la quarantena grazie alla complicità e all’amore che prova per Alessio Orsingher, 34 anni, a cui si è unito civilmente tre anni fa. “Tra me e lui c’è un intreccio magico. Stiamo insieme da cinque anni, siamo uniti civilmente da tre. Non è solo un compagno di vita, ma un alleato, un complice, un amico e un confidente”, sottolinea Diaco.

Durante l’isolamento c’è stato un momento difficile però: “Non poter vedere mia madre per due mesi. A Pasqua le ho fatto una sorpresa, mi sono presentato sotto il suo balcone, lei è scesa, ci siamo parlati a distanza. Mi sono commosso, ma è stata dura non poterla abbracciare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.