Piero Pelù compie 60 anni: 'Sono carico a pallettoni'

Piero Pelù festeggia un compleanno importante: oggi, 10 febbraio, compie 60 anni. “Eccomi entrato nei mitici anni 60, quelli del rock’n’roll ammanetta. Sono carico a pallettoni, testa che frulla a 10.000 giri ed energie stra positive per ‘L’Ultimo Girone’ coi Litfiba”, scrive sul social. Accompagna il post con una foto in cui indossa occhiali a forma di 60 tempestati di strass e tiene una gigantesca torta in mano. In un altro scatto è con il resto della band: dal 26 aprile riparte il loro tour, per festeggiare i 40 + 2 del gruppo.

“Se penso a quanti se ne sono andati della mia generazione, portati via dall'eroina, è un miracolo”, dice Pelù, parlando del traguardo raggiunto, al Corriere della Sera. “Qualche annetto posso ancora andare avanti”, ironizza, parlando della sua carriera musicale.

La musica l’ha sempre aiutato: “Il solo modo di salvarmi dal mio disagio, dalla mia inadeguatezza, dalla mia ombrosità, dalla mia solitudine e timidezza”. In gioventù, per colpa della droga, ha perso tanti amici: "E' stato il nostro Vietnam. Per l'eroina ho perso più di un compagno di band, un fratello, Ringo De Palma. Io la odiavo e mi preoccupa che stia tornando di nuovo e i ragazzi di oggi non sappiano cosa significhi”.

Oggi Piero Pelù è un uomo felice: “Sono fiero di essermi occupato appieno delle mie figlie e artisticamente di non avere mollato mai neanche nei momenti più bui. Ho fatto tanti errori, ma non rimpiango niente. Se sono qua oggi è anche per quelli”. Sposato dal 2019 con Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, è padre di Greta, nata nel 1990, che gli ha dato pure un nipotino, Rocco, Linda, classe 1995, e Zoe, nata nel 2004.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2022.