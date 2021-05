Pierpaolo Pretelli e Andrea Iannone si scagliano contro Cecilia Rodriguez per le dichiarazioni che l’argentina ha fatto a Il Punto Z su Giulia Salemi, quando ha chiarito il motivo per cui si sono definitivamente allontanate. “Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava e…”, ha sottolineato la modella 31enne a Zorzi. L’ex velino, fidanzato attuale dell’influencer 28enne, non ci sta e neppure il pilota ex di Belen, così la bacchettano, ma Chechu alza il telefono e…

“Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che”, ha aggiunto Cecilia nella chiacchierata con Zorzi. Le sue parole, però, hanno scatenato il caos. Pretelli su Twitter, senza fare nomi, ha cinguettato: “Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se”. Il riferimento alla Rodriguez parrebbe sottile, ma evidente.

Iannone ha affidato la sua replica alle IG Stories. “Cecilia Rodriguez la verità è che io non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè. Parlare tanto per”, ha commentato Andrea.

Lo sportivo ha anche pubblicato dei video in cui la Salemi smentì il gossip lanciato dalla mamma Fariba. “Per fortuna che la stessa Giulia Salemi smentì le parole della madre. Come d’altronde feci io all’epoca. Credevo lo ricordassi dato che stavo ancora con tua sorella! Spero che ora sia tutto chiaro per tutti, chi mi conosce sa bene che non sono solito fare queste cose, anzi!”, ha sottolineato ancora.

Ceci, nel bel mezzo di uno shooting, controbatte a sua volta sempre via social. “Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”, sottolinea, meravigliata dalla polemica che si è generata.

“Volevo chiarire questa cosa con voi, perché con il diretto interessato l’ho fatto già, ci siamo detti quello che di dovevamo dire”, spiega la Rodriguez. Ha telefonato a Iannone.

“Ho solo risposto a una domanda che mi è stata fatta e ho dato la mia motivazione, anzi, tre. Se ho offeso qualcuno chiedo scusa, approfitto. Ma non ho detto cose errate, ho detto quel che era successo veramente in quel momento”, chiosa. Forse le scuse sono per Pier, con cui la modella ha un buon rapporto, che forse si è sentito particolarmente toccato dalle dichiarazioni di Cecilia, in quanto ora legato a Giulia e pazzo d’amore per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2021.