Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, amicizia finita per 'colpa’ di Giulia Salemi?

Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta non si sentono da settimane. I loro rapporti si sono bruscamente interrotti. Ora l’ex tronista ha spiegato che forse dietro alla freddezza dell’ex velino nei suoi confronti potrebbe esserci Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo. Parlando con ‘Casa Chi’ Andrea ha infatti raccontato: “Fra me e Pierpaolo? Non è successo nulla, ci siamo semplicemente allontanati, l’ultima volta che l’ho sentito è stato a Verissimo, è passato un mese e non ci siamo più sentiti”. “L’ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare”, ha aggiunto. Da quel momento la comunicazione si è interrotta. “Io non sono una persona che rincorre gli altri”, ha però sottolineato.

Zelletta 26 anni, ha anche rivelato che dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà ha avuto qualche screzio proprio con la Salemi. La fidanzata di Pier, a quanto pare, aveva infatti messo il like ad alcuni post social in cui Andrea veniva preso in giro per la bassa percentuale raccolta al televoto in occasione dell’ingresso in finale al GF Vip.

Zelletta in un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv aveva replicato affermando di essere quantomeno riuscito a raggiungere l’ultima puntata ancora in gara, mentre Giulia pur avendo preso parte a due edizioni del reality non è mai stata vicina a raggiungere il podio. E forse proprio queste dichiarazioni hanno spinto Pretelli a tagliare i ponti con l’ormai ex amico.

In proposito Zelletta ha ammesso: “Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia anche normale”.

Scritto da: la Redazione il 9/4/2021.