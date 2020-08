Pierpaolo Pretelli debutta da cantante: l'ex Ariadna Romero protagonista del videoclip di 'Rondine'

Pierpaolo Pretelli debutta da cantante. Esce “Rondine”, il brano in cui si diverte a fare rap insieme a Giorgina. Protagonista con l’ex velino del videoclip della canzone Ariadna Romero, sua ex compagna e mamma del loro amatissimo figlio, Leonardo, nato il 18 luglio 2017 e che ha da poco compiuto 3 anni.

Pierpaolo e Ariadna sono complici ma solo per la musica e per il bene del loro bambino. Il feeling rimane, sono splendidi nel videoclip di “Rondine”, in cui fanno coppia, proprio com’è accaduto nella vita reale.

Pretelli e la Romero non si sono mai persi di vista. Ariadna ospite ad ottobre scorso a “Vieni da me” di Caterina Balivo aveva chiarito ancora una volta che i rapporto con l’ex erano assolutamente buoni. Impossibile però un ritorno di fiamma.

Quando si era vociferato di un possibile riavvicinamento, la bella cubana 33enne sul social aveva sottolineato: “Con Pierpaolo è finita definitivamente molto tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma. Abbiamo vissuto un amore intenso e non rinnego nulla, ma è finito da un bel po’ e non vorrei più essere associata a lui, poiché sto andando avanti con la mia vita”.

Ora, però arriva il videoclip di “Rondine” e i due si fanno vedere complici insieme, anche se solo per la canzone. “Nel 1994 Ice Mc pubblicava il suo singolo “Think about the way”, successo mondiale... A distanza di 26 anni esce la nostra versione remix ufficiale in Italia ‘Rondine’”, ha annunciato il 30enne sul suo profilo entusiasta del debutto. Del perché abbia scelto Ariadna con lui per il video del brano, però, non fa parola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.