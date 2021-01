Pierpaolo Pretelli, duro confronto col fratello: Giulio in lacrime

Pierpaolo Pretelli al GF Vip, durante la puntata serale, ha un duro confronto con il fratello minore. Giulio si difende dopo le parole pronunciate in alcune interviste, sia sui settimanali che in tv, contro Giulia Salemi. Nega tutto, dice di essere stato frainteso dai giornalisti. Bacchettato da Alfonso Signorini, che lo accusa di mentire, non regge la tensione e piange a dirotto. In lacrime il 23enne si giustifica, ma anche Pier accusa il colpo e crolla.

“Sono incaz*ato nero”, confessa Preteli poco prima del confronto col fratello. Aveva chiesto alla sua famiglia di rimanere in silenzio: sapere di tutte le affermazioni fatte dai suoi cari lo destabilizza fortemente. Quando vede Giulio nella Glass Room esplode: “Ma ti rendi conto?”. Il ragazzo si discolpa: “Sono state fraintese le cose. Devi sapere che sei al GF per cui i giornalisti chiamano. Io ho detto A e hanno scritto B. Noi stiamo subendo degli attacchi per tutto quello che è successo a Capodanno. Non abbiamo dato preferenze, non è vero che abbiamo detto che Giulia non ci piace. Per questo sono qui”.

Signorini lo lascia parlare ma poi interviene a gamba tesa per dissentire: “La scusa che i giornalisti si inventano le interviste te la puoi tenere anche a casa perché sono balle tue. Ti ho visto nei salotti televisivi mentre ammiccavi. Se continui a mentire mando in onda tutto. Perché non dici davanti a Giulia quello che dici nei salotti televisivi? Non dire balle perché lo mando in onda”. Pierpaolo è sconcertato. "Sono molto deluso. Sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Sono deluso: vi avevo chiesto di non rilasciare interviste e non andare nei programmi televisivi. Capisci che mi stai mettendo in difficoltà?”, sottolinea al fratello. Poi scoppia a piangere.

“Ho voglia di uscire, ho voglia di andare via”, dice Pretelli. Anche Giulio finisce in lacrime. Interviene Giulia a confortare entrambi: “Non vi vedete da quattro mesi, non è così che deve andare. Basta!”. La mora 27enne, che si sente in colpa per quel che sta accadendo, cerca di metterci una pezza.

Alla fine Giulio promette a Pier non non interferire più con la loro storia dall’esterno. “Capisci che parlando male di lei vai contro di me?”, gli sottolinea più volte il modello 30enne. Il confronto finisce qui, ma nella notte Pretelli ripensa a tutta la faccenda e si sfoga con gli altri.

“Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L’ho detto anche a lui. Ma poi ha detto che l’intervista che hanno fatto vedere era di un mese fa…”, puntualizza. Poi aggiunge: “Ragazzi è la mia unica opportunità, sapete la mia situazione. La mia famiglia è tutto, ma avevo chiesto loro di stare lontani. Ci tenevo a fare questa cosa bene. Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro, ne ho fatti diversi insieme. Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle”, afferma ancora sicuro.

E aggiunge: “Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per mille euro al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più, ma ripeto che preferisco darglieli io. Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2021.