Pierpaolo Pretelli contro il fratello: 'Non doveva farlo, mi ha deluso’

Pierpaolo Pretelli ha spiegato di essere felice insieme a Giulia Salemi. Ma questo momento di serenità è stato rovinato dalle dichiarazioni dei suoi familiari. All’ex velino, che è ancora chiuso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, sono stati mostrati alcuni stralci di un’intervista del fratello minore Giulio in cui quest’ultimo dice di preferire Elisabetta Gregoraci alla 27enne italo-persiana. Questo ha ferito Pier.

“Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi conoscono sul serio. Io stavo male per un sentimento che dall’altra parte non c’era (parla della Gregoraci, ndr). Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici? Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco. Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso”, ha fatto sapere Pretelli durante uno sfogo sotto le telecamere del reality di Canale5.

VIDEO

“Mio fratello che vive con me e siamo sempre insieme non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso. Mio fratello sa bene come la pensavo. Lui è più giovane e poteva capirmi meglio e invece ha sbagliato. La mia famiglia non c’ha capito nulla. Secondo me non guardano il GF Vip, ma Forum e Beautiful”, ha aggiunto.

“Non dovevano dire quelle cose, ma poi in pubblico davanti a milioni di persone. Tu mi fai del bene, mio fratello adesso no, nell’intervista non ha fatto il mio bene. Sono loro che non riescono a capire e a guardare oltre. Il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare”, ha proseguito.

“Gli ho avevo detto ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 12/1/2021.