Pierpaolo Pretelli sembra avere molta voglia di innamorarsi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’ex velino durante un’intervista è apparso provare un certo interesse per Elisabetta Gregoraci, concorrente della nuova edizione del reality proprio come lui. “Che io sappia entra nella casa da single, vediamo cosa accade non escludo nulla. Deciderà il destino. Lei è una bella donna, io entro da single e con la testa libera, il mio unico amore è mio figlio. La più interessante, anche per intraprendere un discorso, potrebbe essere realmente Elisabetta”, ha detto il 30enne a Fanpage parlando della 40enne.

“Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”, ha poi aggiunto l’ex velino di ‘Strisicia la Notizia’. Pierpaolo, che ha un figlio di 3 anni, Leonardo, nato dalla relazione con la modella cubana Ariadna Romero, ha poi usato parole di elogio per altre due coinquiline di Cinecittà, ovvero la top brasiliana Dayane Mello e Francesca Pepe. “Anche Dayane Mello è bellissima e ho visto che c’è Francesca Pepe, anche lei carina”, ha detto.

La Gregoraci, che ha un figlio di 10 anni, Nathan Falco, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore ha avuto solo un’altra storia d’amore e anche lei in alcune dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa ha ammesso di non escludere la possibilità di trovare all’interno della Casa una persona con cui legare affettivamente.

Scritto da: la Redazione il 14/9/2020.