Pierpaolo Pretelli in tv a Pomeriggio 5 rivela il nome della sua nuova fidanzata, anche se l’ex velino non si sbilancia e parla di una storia appena iniziata. Lei è Ginevra Lambruschi, ex ragazza di Niccolò Bettarini, il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ha 21 anni ed è una fashion influencer.

Barbara D’Urso gli chiede lumi sul gossip che lo vorrebbe ‘in flirt’ con Jay Gigli. Il modello 28enne, ex di Ariadna Romero, da cui il 18 luglio 2017 ha avuto il figlio Leonardo, smentisce e dice: “Non c’è più nulla, ma da un po’. Nel frattempo abbiamo iniziato altro”.

Carmelita vuole approfondire e domanda notizie sulla probabile nuova fidanzata. “E’ una mezza storia, è all’inizio. Chi è? L’ho conosciuta da poco”, spiega Pretelli, che pare non voler fare nomi. Poi incalzato cede: “Si chiama Ginevra Lambruschi. E’ una frequentazione. Io non la chiamo storia”.

Pierpaolo pio chiarisce ulteriormente e aggiunge: “Oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2019.