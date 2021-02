Pierpaolo Pretelli crolla dopo l'eliminazione di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. La quarantunesima puntata del reality è stata contraddistinta dalla maxi sfida la televoto tra la bella persiana e Stefania Orlando. La bionda 54enne ha avuto la meglio sulla 27enne. Giulia Salemi ha quindi dovuto salutare l'ex velino con cui è nata una storia d'amore.

Quando Alfonso Signorini ha comunicato l'esito del televoto Giulia non è apparsa sorpresa: ''Me lo aspettavo e da giorni ero già proiettata al fuori''. Pierpaolo invece ci ha sperato fino alla fine e quando ha scoperto dell'eliminazione non ha trattenuto le lacrime. Il conduttore e la fidanzata lo hanno tranquillizzato dallo studio: ''Ti aspetto fuori, manca pochissimo, devi vincere'' ha detto la bella Giulia. Pretelli però non ha più ritrovato il sorriso e dopo la diretta si è chiuso nello sconforto mettendo in dubbio la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Sdraiato sul divano in lacrime ha ammesso: ''Non ce la faccio a stare qui dentro''. L'assenza di Giulia è un macigno che rischia di diventare sempre più pesante nelle prossime ore.

Dopo oltre mesi trascorsi 24 ore su 24 insieme, la coppia deve aspettare la fine del reality per ritrovarsi e iniziare finalmente una relazione senza telecamere....

Scritto da: La Redazione il 20/2/2021.