Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Ariadna Romero: tutti insieme per i 4 anni di Leonardo

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più legati. L’ex velino, 30 anni e la bella influencer, 28, sono stati in vacanza in Sardegna. La coppia poi è tornata a Roma per un’occasione speciale.

Si tratta del compleanno di Leonardo, il figlio che Pier ha avuto da Ariadna Romero. Una super festa quella organizzata per i 4 anni del piccolo a tema dinosauro, il suo animale preferito. Un party tra bolle di sapone e tanto verde, ma soprattutto pieno di regali. Il dono più bello è stato sicuramente vedere i genitori sereni. Dalle stories di Giulia in fatti si evince come il rapporto con Ariadna sia davvero buono. La Salemi, Pretelli e la Romero sembrano aver trovato un equilibrio perfetto, per la gioia di Leo.

Giulia e Pier sono sempre più innamorati e la Salemi si è affezionata moltissimo al figlio dell’ex velino.

Scritto da: La Redazione il 19/7/2021.