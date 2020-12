Pierpaolo Pretelli in lacrime: 'Ho un blocco con le donne'

Pierpaolo Pretelli cede nuovamente alle lacrime al GF Vip. In sauna piange e a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta che lo ascoltano svela: “Ho un blocco con le donne”. Dopo la fine dell’amore con Ariadna Romero, da cui ha avuto il figlio Leonardo, 3 anni, l’ex velino 30enne non riesce più a innamorarsi.

“Con Elisabetta (Gregoraci, ndr) ho provato cose che si provano all'inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C'è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single, da due anni e mezzo, ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco…”, rivela il modello.

VIDEO

Zelletta lo conforta: “Non c'è qualcosa di non risolto, semplicemente non hai trovato la persona giusta". Pierpaolo però non si dà pace: “Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”. E piange.

Malgy lo sprona a non essere triste: “Perché devi essere triste? Hai un rapporto bellissimo con la tua ex, hai un figlio meravigliosa. Non devi piangere. L'amore arriva quando meno te lo aspetti". Ma Pretelli non si frena. Andrea lo giustifica: il suo è un semplice sfogo. Cristiano invece replica: "Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui. Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione”.

Pier al GF Vip fa autoanalisi.Dopo le lacrime in sauna con i due amici, con gli altri coinquilini ripensa all’incontro con l’ex Ariadna. “E’ una persona che tiene a me, è stata molto molto carina, anche quando abbiamo fatto la videochiamata. Strano…insolito, rispetto agli ultimi tempi. Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni”, sottolinea il ragazzo.

E’ talmente travolto dai pensieri che non esclude la possibilità di un ritorno di fiamma: “Magari vedendomi qui ha rispolverato l'immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film". Sa che tutto, però, potrebbe essere frutto dell’isolamento che impone il reality: "Non so se quello che ho dentro è un pensiero lucido e razionale, o se è frutto di questa situazione. E’ la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo. Quando uscirò dovrò capire".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.