Pretelli in tv con il figlio, Ariadna Romero non era d'accordo: ecco perchè

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli faticano a trovare un equilibrio da genitori separati. Nonostante l'impegno e la raggiunta serenità per il bene del figlio Leonardo, 3 anni. La showgirl cubana, 34 anni, non nasconde di essere in disaccordo con l'ex velino. L'ultima occasione è stata l'ospitata in tv di Pierpaolo e Leo da Barbara D'Urso.

Pretelli è approdato a Domenica Live insieme al figlio, un'intervista che ha toccato vari punti, su tutti ovviamente la nuova relazione di Pier con Giulia Salemi. Qualcuno sul web ha criticato questa scelta, ritenendo il bimbo troppo piccolo per assistere a video e immagini del papà prima con la mamma e poi con altre donne.

Anche la Romero ha voluto dire la sua, prima postando le critiche a Pier e poi spiegando le sue ragioni in stories. La modella ha fatto notare che le dinamiche familiari, dall’esterno, possono essere valutate con leggerezza precisando che tutto ciò che fa è per il bene di Leonardo, anche se può essere difficile da comprendere. “Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui e anche il modo di gestirla con Leo”.

Ariadna quindi fa capire di non essere d'accordo, ma di aver scelto di non intromettersi nella questione e accettare la scelta presa dall’ex velino. La modella fa presente che per il piccolo non è importante la popolarità, ma è fondamentale vedere i suoi genitori che vanno d’accordo. “Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace”.

Insomma, anche se non era d'accordo Ariadna ha accettato, pur di non creare attriti in famiglia.

Scritto da: La Redazione il 19/4/2021.