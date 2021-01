Pietro Delle Piane si affida alla preghiera per riconquistare Antonella Elia? In questo periodo, a causa della rottura con la bionda showgirl 57enne, opinionista del GF Vip, è molto scosso. E’ ancora innamoratissimo dell’ex stella di Non è la Rai e vorrebbe tornare a far coppia con lei: non si arrende.

L’attore 46enne è seguito a vista dagli obiettivi dei fotografi a Roma. Dopo una telefonata molto concitata, entra in chiesa, si inginocchia davanti a un altare con l’immagine della Madonna e di Gesù Bambino e si concede un momento di profondo raccoglimento, poi, prima di andare via, accende un cero. I paparazzi lo sorprendono così e raccontano tutto sugli scatti che il settimanale Vero pubblica nel nuovo numero, disponibile in edicola (con altre foto della paparazzata) da domani, venerdì 22 gennaio.

Pietro chiede una mano per riavvicinarsi alla sua Antonella? In tv, ospite di Barbara D’Uso, ha detto di amarla. Si è anche lasciato andare a una dedica romantica (su cui qualcuno ha però fatto un po' di ironia): “Smetterò di amarla solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito”. Il distacco improvviso dalla Elia lo ha destabilizzato: nella preghiera probabilmente trova conforto e serenità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.