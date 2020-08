Pietro Delle Piane sembra davvero disposto a tutto per riconquistare Antonella Elia. I due si sono separati durante il falò di confronto dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’, ma da quel giorno le cose sono leggermente cambiate. Antonella ha infatti mostrato di voler provare a ricucire il rapporto con l’attore, sebbene abbia anche aggiunto di aver bisogno di tempo. Adesso è lui, 46 anni, a far sapere via social di essere pronto a tutto pur di dimostrarle di amarla veramente. E non con le parole, ma con i fatti.

Pubblicando una foto in cui appare mentre guarda l’orizzonte al tramonto, Pietro ha scritto su Instagram: “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti”. Poi rivolgendosi ovviamente ad Antonella, 56 anni, ha concluso: “Ti amo”.

Qualche settimana fa la Elia ha spiegato che nessuno può mettere bocca nel suo rapporto sentimentale con Pietro e che, nonostante lui l’abbia ferita con le sue parole e le sue azioni durante il reality di Canale5 (l’ha definita “arida” e sembra abbia baciato una delle giovani tentatrici), solo lei può decidere del loro futuro.

“Purtroppo quello che avete visto e sentito non mi piace, non è bello e non è accettabile, però la vita è la mia e non posso che essere io a decidere se posso o non posso accettare quello che ho sentito. Se io deciderò di perdonare Pietro sarà una decisione solo mia e io la prenderò solo quando ne sarò convinta. Il perdono non è un segno di debolezza ma di grande forza. E io spero un domani di essere così forte da poterlo perdonare”, ha dichiarato.

Scritto da: la Redazione il 11/8/2020.