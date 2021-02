Pietro Genovese unico colpevole, Camilla e Chiara passarono col verde: le motivazioni della sentenza

Pietro Genovese, figlio del famoso regista cinematografico Paolo Genovese, è l’unico colpevole. Camilla e Chiara, le ragazze che il 21enne ha investito e ucciso il 21 dicembre 2019 a Roma, sono passate con il verde. Il gup cancella tutte le ipotesi di concorso di colpa da parte delle 16enni travolte dall’auto del ragazzo, condannato a 8 anni di carcere, ma assolto dall’accusa di omissione di soccorso perché, dopo l’impatto, “ha continuato a frenare”. Il giudice Gaspare Sturzo nelle 190 pagine di motivazioni della sentenza, ripercorre tutta la vicenda e indica lui come unico responsabile.

Secondo l’uomo di legge le due amiche hanno attraversato corso Francia mano nella mano con il verde pedonale. Quando hanno visto arrivare l’auto di Genovese a tutta velocità, hanno deciso di proseguire, pensando di farcela, nonostante fosse scattato il rosso per loro.

Il gup esclude il concorso di colpa. “E’ vero che nel momento in cui le due ragazze erano attinte dal Suv di Genovese sulla corsia di sinistra era già verde veicolare, ma è al contempo vero che la condotta di questi è la scaturigine prima della serie causale; o meglio, quanto al fatto che le due ragazze siano rimaste bloccate sulle strisce pedonali, sulla corsia di destra, proprio per capire se queste auto, tra cui quella di Genovese, avrebbero rallentato per fermarsi nel momento in cui le stesse avevano iniziato ad impegnare le strisce pedonali con il verde a loro favore”, scrive.

Per il magistrato “la condotta delle due ragazze non può essere inserita in un contesto di autonomia causale come richiesto dai difensori dell’imputato. La condotta di queste appartiene all’esclusiva azione colposa di Genovese, in quanto, ad avviso di questo giudice, la condotta di questi è la scaturigine prima della gara di sorpassi che ha necessitato l’azione delle due ragazze. O, meglio, nell’alta velocità registrata di Genovese, nel superare a destra la Smart nera, passale davanti, dalla corsia di centro a quella di sinistra, in un tempo in cui poteva vedere la ragazze, come queste l’hanno certamente visto, sino a sparire dietro l’auto ignota, che nel frattempo rallentava per impegnare la corsia sinistra in accelerazione. Tutti questi devono essere considerati quali elemento causale valutabile nella scelta necessitata dalle due ragazze di sgombrare le strisce pedonali, correndo verso il marciapiede opposto, probabilmente convinte che restando su quella di destra, o tornando indietro verso il marciapiede, potevano correre il rischio di essere investite da altre auto che sopraggiungevano”.

“E’ assai elevato il grado di colpa dell'imputato, sotto il profilo del quantum di evitabilità dell'evento – sottolinea il giudice – essendo l'incidente frutto anche di una negligente scelta dell'imputato di mettersi alla guida dopo aver fatto uso di alcol, pur sapendo che era obbligato a non bere qualora avesse voluto condurre un'auto, secondo la sua età e per il tempo in cui aveva preso la patente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.