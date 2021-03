Pio e Amedeo prendono in giro De Martino per la nuova gravidanza di Belen: imbarazzo in studio

Pio e Amedeo prendono in giro De Martino per la nuova gravidanza di Belen. Al serale di Amici 20 i due comici pugliesi, ospiti della prima puntata, non risparmiano battute al vetriolo, Stefano cerca di rimanere calmo, ma l’imbarazzo in studio è palpabile…

Pio e Amedeo ironizzano su tutti i presenti, alla fine arriva anche il momento dell’ex marito della Rodriguez, al talent show da giudice. “Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora, diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago”, sottolinea sornione Amedeo.

Pio D'Antini lo blocca subito: “Non è lui…”. “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende, gli attacca le orecchie e poi si fidanza. Come l'hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina?”, continua Amedeo Grieco, storpiando il nome dell’attuale compagno della showgirl 36enne, Antonino Spinalbese.

“Ma siete in buoni rapporti? Vi parlate? Vi sentite?”, chiede Amedeo. Stefano De Martino fa segno di sì, che è tutto in ordine. “Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere”, gli fa eco Pio. “No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu”, replica ancora sarcastico Amedeo.

Maria De Filippi sorride e rimane in silenzio, Stefano De Martino preferisce non esporsi più di tanto e replica diplomatico: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute, perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno. Ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro...”.

Pio e Amedeo concludono la gag complimentandosi con il conduttore ed ex ballerino: “L’hai presa in maniera sportiva, bravo!”. Poi annunciano che dal 16 aprile arriverà in prima serata su Canale 5 il loro show, “Felicissima sera”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.