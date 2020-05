Pippo Franco felice che il figlio e Silvia Tirado si siano lasciati a 'Temptation Island Vip'? Ecco cos'ha detto

Pippo Franco dice la sua sulla rottura tra il figlio Gabriele Pippo e Silvia Tirado a Temptation Island Vip. I due al reality si sono lasciati. Le lacrime della 27enne, dopo molti eccessi in Sardegna, hanno quasi costretto il 34enne a provarci ancora con lei dopo il falò finale, ma non è andata e la storia si è conclusa poco dopo, non senza qualche polemica di troppo. Il comico 79enne sembra felice che siano arrivati i titoli di coda.

Intervistato da Libero Quotidiano, Pippo Franco parlando del figlio concorrente a Temptation Island Vip dice: “La sua partecipazione è stata una grazia”.

La stoccata arriva dritta a Silvia Tirado, che evidentemente, al contrario di quel che si potesse pensare, non era poi così benvoluta dall’artista e la moglie.

VIDEO

Pippo Franco difende il figlio: “Lo conosco molto bene: è incapace di tradire”. Poi su Silvia si lascia andare e commenta: “All’epoca stava assieme a questa ragazza, che noi genitori abbiamo conosciuto di sfuggita. Ci saremmo detti al massimo ‘ciao’. Capisce bene quindi che eravamo preoccupati… Il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza: in fondo solo attraverso l’esperienza possiamo capire meglio noi stessi e gli altri”. Per lui la rottura è stata quasi una benedizione…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2020.