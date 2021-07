Pippo Inzaghi papà per la prima volta a 48 anni, Angela Robusti incinta: l'annuncio 

Pippo Inzaghi diventerà papà per la prima volta a 48 anni, che compirà il prossimo 9 agosto, la compagna Angela Robusti è incinta. La coppia regala l’annuncio della gravidanza sul social, svela il pancino della bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne e rivela pure il sesso del bebè: la cicogna porterà un maschietto.

La modella e wedding planner classe ’90 e l’ex bomber di Juventus e Milan, allenatore che nella prossima stagione guiderà il Brescia in serie B, sono al settimo cielo. L’estate è di dolce attesa per i due, insieme dal 2018.

VIDEO

Via Instagram Angela e Superpippo condividono su entrambi i loro profili un post che racconta tutta la gioia per l’arrivo del primo figlio. “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo - scrivono la Robusti e Inzaghi - allora capisci che sarà per sempre... Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.