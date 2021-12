'Il porno distrugge il cervello degli adolescenti’: Eva Henger è d’accordo

E’ stata uno dei volti più noti del mondo dell’hard, anche se da tantissimi anni non fa più parte dell’industria a luci rosse. Oggi Eva Henger è un personaggio tv molto famoso e durante un’intervista ha detto di concordare con la cantante americana Billie Eilish che ha recentemente rivelato di pensare che “il porno le abbia distrutto il cervello” dopo aver iniziato a guardarlo quando aveva solo 11 anni.

Parlando con ‘Mow’ delle affermazioni della giovane americana, Eva ha dichiarato: “Considerato che oggi lei avrà giusto 20 anni, deve esserle capitato di vedere porno da molto giovane. Questi film non sono adatti al periodo dell’infanzia e per me neanche a quello dell’adolescenza perché quando sei troppo piccolo, il tuo cervello non può comprendere la sessualità”.

“Quelle immagini risultano strane e non ho dubbi sul fatto che possano lasciare messaggi sbagliati in grado di turbare la sensibilità dei più giovani. Per gli adulti, invece, il discorso è ovviamente diverso: per loro può essere una visione normale quando non piacevole. In linea di massima, vista l’età di Billie Eilish, non posso che concordare con la sua affermazione”, ha poi aggiunto la 49enne.

