Il premier Conte chiama Fedez e la Ferragni: ecco perché

Il premier Giuseppe Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper svela tutto nelle sue IG Stories. Il Presidente del Consiglio ha chiesto alla coppia, molto influente sui social, di lanciare un messaggio forte per sensibilizzare i giovani sull’utilizzo della mascherina, vista l’emergenza Covid che, purtroppo, non si arresta.

Fedez rivolge il suo messaggio ai follower. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto a me e a mia moglie. Se queste storie riusciranno a essere utili io non posso che essere contento”, esordisce Federico Lucia.

E continua: “Ci hanno chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto la più giovane, all'utilizzo della mascherina. Mi sto sforzando per essere convincente, ma non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata, il mondo non può permettersi un altro lockdown e con un semplice gesto potremmo evitare una cosa brutta come il lockdown. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.

I fan lo ascoltano attenti. Ma c’è anche chi critica. Selvaggia Lucarelli su Twitter lancia una frecciata all’artista 31enne, colpevole, dal suo punto di vista, di aver apertamente rivelato della telefonata ricevuta. Forse avrebbe dovuto lanciare il suo messaggio, senza neppure citarla. “Se ti chiama Conte e ti chiede ‘La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina’, non dici ‘CONTE MI HA CHIAMATO e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina’. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia mi ha telefonato Conte”, cinguetta amara.

