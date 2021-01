Pretelli parla con la psicologa e va in crisi e sul bacio con la Gregoraci dice...

Pierpaolo Pretelli parla con la psicologa al GF Vip e subito dopo va in crisi. Preso da mille dubbi si confronta a lungo con Giulia Salemi, poi confida i suoi timori anche a Stefania Orlando e Andrea Zenga. Torna su Elisabetta e sul bacio con la Gregoraci dice: “Quando ci siamo baciati non mi ha fatto sognare”.

Pierpaolo subito dopo la seduta con la psicologa in Confessionale, riflette sulla situazione che si è venuta a creare con Giulia, il modello se ne sta per un po’ da solo, poi in sauna più tardi rivela la sua confusione alla Salemi: “Secondo lei il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di… Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi è stato d’istinto, quindi non proprio da uomo. Nel senso che oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui. Forse dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico che lascia il tempo che trova”.

Giulia lo ascolta e dice la sua: “Io non parlo di te con gli altri. Voglio stare da sola. Però capisci che se ti vedo da solo pensieroso in un angolo mi butti già e nel mio cervello partono mille pensieri. Poi sei arrivato tu e mi hai tranquillizzato. Quando ti dico che hai gli occhi più puri della Casa è perché ti credo. Tu guardo e ti leggo l’anima. Tu sei il più buono, il più ingenuo. Se però hai dubbi, vengono anche a me… Se ti vedo che esci dal Confessionale e piangi penso: ‘ma cosa ho fatto di male? E' la punizione per essere felice?’”.

L’italo persiana continua a rassicurarlo: per lei quello che conta è l’amore, con il gioco o arivare prima al GF Vip: “Per me è andata come doveva andare. Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti. Sapendo tutto quello che questo rapporto più scatenare al di fuori… Mi dispiace per la tua famiglia, evidentemente non è bastato per fare breccia su di loro, ma io ho fatto il massimo. Basterà a te, spero. Io ho sempre trovato una lunghissima lista di difetti negli uomini che ho frequentato, pensavo sempre di essere io il problema. Con te i problemi non esistono. Magia? No io lo chiamo altro. Per questo mi sono lasciata andare con te. Perché ci vedo un futuro. Per me non hai sbagliato nulla”.

Pier le sottolinea che i suoi dubbi arrivano soprattutto dalla mancanza del figlio: “Tu sei il mio montepremi. Non ho dubbi su di noi. Capisci che se ho il pensiero di mio figlio fuori non è facile, mi manca tantissimo”. Il confronto li porta a unirsi ancora di più. I due si baciano. Ma non è finita.

Pretelli in giardino, successivamente, alla Orlando e a Zenga ammette di soffrire per le parole della sua famiglia. "Perché fuori i miei, mio fratello, non percepiscono che c'è qualcosa di bello? Mi sembra talmente tutto naturale e palese. Mi dispiace che anche i miei genitori siano aggrappati a un sogno. E' qualcosa che dall'altra parte non c'è mai stata. Era un sogno mio e della gente. Nato e finito lì. Io l'ho superata già un mese prima che andasse via. Infatti, se vedi, quando è andata via sembravo rinato, mi sentivo me stesso, perché mi ero snaturato, non ero io”.

E torna su Elisabetta: “Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita”.

E sulla Salemi dice: "Da Giulia mi sento accettato per quello che sono. Con Giulia non è solo istinto, anche un insieme di emozioni. Per questo mi sono lasciato andare. Io ci sto male per come è rimasta male Giulia per le parole della mia famiglia. Quello che mi porto da qua è Giulia, è la mia vittoria. Non ho consensi fuori? Ho Giulia. A casa ci saremo io e lei".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.