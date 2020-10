Pretelli sulla Gregoraci: 'Da qualche giorno è cambiata, si è lasciata andare’

Nonostante le battute di Antonella Elia (a Elisabetta ha detto: “Pierpaolo è il tuo animale domestico”), sembra che negli ultimi giorni l’ex Lady Briatore si sia proprio lasciata andare con Pretelli. L’ex velino ha visto la 40enne cambiata, molto più aperta nei suoi confronti. Si è sciolta pian piano mettendo da parte quella freddezza che ha impedito alla loro “amicizia speciale” di progredire ancora di più.

Parlando con Signorini nel serale di lunedì ha detto: “Io penso di averle mandata almeno un po’ in confusione. Visto che questi sono stati i giorni che hanno preceduto una possibile eliminazione sia mia che sua si è lasciata andare di più. Mi ha anche detto che se dovesse uscire mi darebbe un bacio, uno di quelli veri, non i bacetti così. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non avevo mai avuto finora in quaranta giorni”.

Quando Alfonso gli ha chiesto cosa le avesse detto in questi giorni quando in più occasioni gli ha scritto sulle mani delle lettere per fargli capire qualcosa senza farlo arrivare anche al pubblico, il 30enne ha risposto: “Le confidenze erano legate alle sue percezioni su ciò che potrebbe succedere fuori”.

Sembra che, come si era già capito, Elisabetta sia molto preoccupata per la sua situazione familiare. “Le sue preoccupazioni sono legate al bambino, quindi a varie dinamiche sue che sinceramente essendo anche io un papà separato… sono dinamiche talmente delicate che già il fatto che mi abbia reso partecipe di questo è importantissimo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 26/10/2020.