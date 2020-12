Pretelli sulla Gregoraci: 'Metteva i paletti solo in puntata, poi...'

Pierpaolo Pretelli parla di Elisabetta Gregoraci.Cristiano Malgioglio vuole saperne di più. Il cantante e paroliere al GF Vip gli domanda come sia nata la loro storia. “Perché hai pianto e sei stato così male?”, chiede. L’ex velino 30enne gli sottolinea: “Lei metteva i paletti solo in puntata, poi…”.

Pretelli è stato attratto da Eli perché “è molto fine”, il ragazzo, poi, ha un debole per le donne più grandi. “Mi ha fatto capire che c'era trasporto. Io ho visto negli occhi di Elisabetta, l'apertura a farsi corteggiare. Però non so se avesse solo bisogno di una persona di cui fidarsi qui dentro. Ho preso una cotta perché lei non mi ha mai detto: ‘No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. I paletti li metteva solo in puntata. Tra noi c'era trasporto, chimica, i nostri non erano gli abbracci che si danno agli amici. Questo mi mandava in confusione. Poi in puntata diceva: ‘Siamo solo amici'. Durante il giorno, io capivo altro. Io penso di piacerle. Se fosse stata chiara anche durante le giornate, avrei subito stoppato. Poi in puntata diceva che eravamo solo amici’’, rivela.

VIDEO

Cristiano è convinto che la showgirl abbia giocato con i sentimenti di Pretelli. ‘’Lei non è stata netta durante le giornate, altrimenti io avrei stoppato. Era frenata dalle telecamere. Poi però quando ho visto la clip del gesto che si batteva il petto ho collegato tante cose, dagli aerei al resto. Mi sono staccato per giorni, ma poi ci sono ricaduto. Io mi chiudevo nei suoi abbracci, qui dentro non hai modo di staccare e tendevo a ricaderci. Fino ad un mese fa che ho avuto un distacco deciso, ma lei ha iniziato a cercarmi”, spiega ancora Pier.

Poi aggiunge: “Non voglio credere che lei abbia giocato, ma non nego di averci pensato. Ho tanta stima, le voglio bene e spero che non abbia giocato con la sua confusione. Non ho ancora capito perché era gelosa di Giulia Salemi e non ho avuto mai chiara questa situazione. Se lei si fosse lasciata andare io l’avrei vissuta. Ad oggi non mi è ancora indifferente, ma non sono innamorato. Comunque penso che lei abbia una persona fuori’’.

“Non ci siamo scambiati i numeri, ma quelle sono cose che si fanno tranquillamente fuori. Io non pretendo niente da lei, vorrei vederla in amicizia”, precisa ancora Pretelli. Malgy gli domanda se sia attratto da un’altra nella Casa, forse ha notato il feeling con Giulia ma Pierpaolo confessa: “Al momento non è scattato nulla, ma non lo escludo. Non sono uno che si frena”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.