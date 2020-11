Pretelli si raffredda con la Gregoraci: 'Quello che provavo sta svanendo'

Pierpaolo Pretelli si raffredda con Elisabetta Gregoraci. In sauna si confronta con Enock e Andrea Zelletta. Le discussioni con la showgirl dopo la lite accesissima della mora con Selvaggia Roma hanno lasciato parecchi strascichi. L’ex velino 30enne è deluso dalle parole della 40enne che gli ha puntato il dito contro per non averla difesa abbastanza e agli amici confessa: “Quello che provavo per lei sta svanendo”.

“Un mese fa una parola così mi avrebbe fatto più male, oggi quello che provavo sta svanendo, non ce l’ho più quella cosa: la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché io ho decelerato tantissimo”, svela il modello.

“Mi fa ancora male perché le voglio bene quindi ci rimango di mer*a, ma non mi vedo più come la figura che ero prima e io sto meglio così. Ho fatto quello sfogo lì qualche giorno fa... Poi basta. Venerdì (durante la puntata, ndr) chiarisco tutto, ma non sarò la persona di prima. Le voglio bene, ma non voglio più vederla come la vedevo prima”, sottolinea ancora Pier.

“Lei da te si aspettava un muro e invece tu l’hai difesa in un altro modo, questo l’abbiamo capito”, gli precisa Zelletta.

“Prima tu eri in Confessionale - racconta Pretelli rivolgendosi ad Andrea - Con Maria Teresa Ruta si parlava degli uomini quando flirtano con le donne. Io ho detto a Giulia Salemi: ‘Sono dell’idea che se un uomo è fidanzato non può scambiare messaggi equivoci con altre ragazze, anche perché se è fidanzato deve comportarsi da persona seria’. E Selvaggia: ‘Io l’ho sempre detto che è così…’. Lo ha detto per fare una battuta a Elisabetta. Il discorso è che non dice solo a me le cose su di lei…”.

Pretelli poi si focalizza di nuovo sulla Gregoraci e dice: “Mi vuole tanto bene, però io ho dato. L’ho deciso già una decina di giorni fa, ma qui ci convivi e quindi ci metti un po’ a metabolizzare. Io fino a poco tempo fa vedevo dell’altro, ora non è più così”.

L’ex tronista pugliese è convinto che ora sia opportuno chiarire il più possibile e andare avanti: “La cosa migliore è che tu non esca come uno che si è fatto comandare, tipo burattino, e lei ne esca come una che ha solo comandato. Questa è la cosa fondamentale perché voi non siete così, siete due persone belle, tutte e due vi meritate il meglio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2020.