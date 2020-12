Pretelli: 'Ho provato a riconquistare Ariadna, ma...'. La reazione della Gregoraci

Pierpaolo Pretelli fa una confessione inaspettata al GF Vip. Alfonso Signorini lo interroga sui suoi sentimenti attuali. Diviso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nella Casa, dopo la visita a sorpresa dell’ex Ariadna Romero, mamma del figlio Leo, 3 anni, il 30enne è andato in confusione e ha detto di essere ancora molto legato alla cubana 34enne. Anche in diretta tv conferma tutto e svela: “Ho provato a riconquistare Ariadna durante il lockdown”.

“Ci amavamo tantissimo, ci siamo lasciati perché eravamo due immaturi. Il mio sogno è sempre stata la famiglia. Quando ho avuto quel crollo ho provato a ripartire, ma ho avuto quel blocco”, ha spiegato Pier in Confessionale nei giorni scorsi. Signorini gli mostra una clip in cui il ragazzo rivede tutto, poi gli domanda cosa stia accadendo dentro di lui.

“Soprattutto questi 3 giorni ho provato a cercare di chiarire qualcosa dentro di me, perché pensavo di aver superato questa fase dovuta alla rottura. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo tanto innamorati”, chiarisce Pretelli. Poi svela: “L’ultima volta che ho provato a riconquistare Ariadna in maniera molto determinata è stato durante il lockdown, ho avuto modo di riflettere molto, l’ho passato da solo. Le ho ‘svuotato’ tutto quel che avevo dentro, le ho parlato di tutto il sentimento che avevo e che era ancora vivo”.

“Le hai confessato che l’amavi ancora?”, chiede Alfonso. “Sì, tutto - replica Pier - mi sono aperto con le lacrime agli occhi. La sua reazione è stata attenta, ha partecipato a tutto quello che avevo da dirle. A piccole dosi ho provato a riconquistarla, un corteggiamento partendo da zero. Ho pensato: perché vivere con il rimpianto, non provarci fino in fondo? Abbiamo un figlio bellissimo, nato dall’amore, è fortunatissimo, è il frutto dell’amore”.

“Ma tu ami ancora Ariadna?”, domanda ancora il conduttore del reality. “Sto cercando di capirlo: sto cercando di distinguere l’amore per la mamma di mio figlio e l’amore per lei come compagno. Quando me la sono trovata davanti qui ho visto ‘famiglia’, mi sono passati davanti solo i ricordi belli, come quando ha partorito. Non mi aspettavo venisse”, precisa Pierpaolo Pretelli.

Signorini gli chiede perché secondo lui la Romero abbia accettato di venire al GF Vip a trovarlo: “Penso che lei abbia conosciuto il Pier di cui si è innamorata, poi ne ha visto uno molto lontano che ha provato a rifarsi una vita e che non le piaceva affatto. Il Pierpaolo a cui era legata qui lo ha rivisto qui, quindi credo che qualcosa sia scattato…”.

Il pubblico applaude, Pretelli fa sognare i nostalgici. La reazione di Elisabetta Gregoraci è entusiasta. Alfonso alla showgirl domanda cosa pensi di tutto questo. La mora replica: “Momento bellissimo quello di loro due qui, mi è piaciuto molto, ho scritto anche un messaggio ad Ariadna, siete una bellissima famiglia, questo è quello che conta. Mi piacerebbe rivederli insieme tutti e tre. Dai Pierpaolo, voglio vederti un po’ più su!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2020.