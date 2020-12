Pretelli e Salemi sempre più complici dopo l'uscita di Elisabetta

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più complici al GF Vip dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci. I due si avvicinano pericolosamente ogni giorno di più e chi avrebbe voluto vedere l’ex velino in coppia con la showgirl 40enne sui social commenta feroce: “Ha già dimenticato Elisabetta”.

Il modello 30enne è attratto dall’influencer italo-persiana, anche Eli lo aveva capito. Con lei fuori dal reality, ora Pretelli non ha più remore: c’è feeling e si vede. I due nella Casa giocano a fare la lotta e si avvinghiano per terra, tra risatine e abbracci. Ore prima in lavanderia, le telecamere li inquadrano mentre flirtano che è una bellezza.

Pierpaolo lancia dell’acqua in faccia a Giulia che ha appena fatto la piega ai capelli, L’ex di Francesco Monte gliela fa pagare: riempie il letto e le scarpe di Pretelli con la farina. Arriva così lo ‘scontro’: la guerra a cuscinate in lavanderia. Solo amici? Non sembrerebbe essere così…

Su Twitter si ironizza molto, in molti credono che questo sia solo il preludio a una coppia. I maligni parlano di un’infatuazione, quella di Pretelli nei confronto della Gregoraci, durata come “un gatto in tangenziale”. C’è anche chi è felice: la Salemi è molto amata e sono altrettanti quelli che gioiscono per la vicinanza tra la 27enne e un ragazzo così aitante e spensierato. Si vedrà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2020.